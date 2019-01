Charts Japon : la Switch passe les 7 millions

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 31 décembre 2018 au 6 janvier 2019, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Coté Software :- Aidé par la coutume des étrennes (toujours existante au Japon, un peu moins en occident), les chiffres de la première semaine de l'année sont toujours impressionnant et profitent en partie à Nintendo qui vole la quasi-totalité du classement, chose qu'on n'avait pas vu depuis les plus belles heures de la 3DS.- Surprenant et sans compter le dématérialisé :est déjà en passe de devenir le plus grand succès de la Switch, s'apprêtant à dépasser(en seulement un mois).- Fait rare donc notable :profite aussi de cette semaine pour faire mieux qu'à son lancement.ne va plus tarder à être million-seller, chose qui n'était pas arrivée à la série depuis 2007 (Wii & DS).- Le remake dea lui déjà disparu du classement.Coté Hardware :- La Switch dépasse les 7 millions d'unités et fait un meilleur démarrage cette année qu'en 2018 (146.000).- Même constat pour la PS4 qui fait une excellente première semaine (91.000 en 2018).Les jeux du prochain rapport :(Switch)(PS4, One, Switch)