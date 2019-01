Non, Alien Isolation 2 n'est pas en chantier Non, Alien Isolation 2 n'est pas en chantier

Dans le cadre des 40 ans de la franchise Alien, la Fox s'est déjà permis de dévoiler le fameux Alien Blackout à destination du mobile, avec également d'autres annonces à venir dont apparemment un comics et (selon les rumeurs) une série TV.



Et le reste ? Hé bien autant couper court à tout espoir puisque le groupe a tenu à dire que non seulement il n'y aurait pas de film sur Amanda Ripley, mais également qu'aucun Alien Isolation 2 n'était à l'ordre du jour. On ne peut du coup que souhaiter qu'un autre « jeu » soit en développement.