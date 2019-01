The Last Night reporté à une date inconnue

Dévoilé à l'E3 2017 (donc il y a 18 mois) durant la conférence Microsoft,a fait une très bonne impression avec son seul et unique petit trailer qui n'a jamais connu depuis le moindre nouvel élément de communication.Car, et on l'apprend malheureusement aujourd'hui, tout ne se passe pas très bien au coeur du studio Odd Tales qui pourtant a démarré son communiqué sur une très belle note en déclarant que l'équipe était deux fois plus grosse qu'à ses débuts, et que le jeu est encore plus beau que ce qu'on voyait dans la vidéo ci-dessous.Mais le responsable annonce actuellement des « problèmes juridiques et financiers » sans que l'on en sache plus pour le moment, obligeant le studio à trouver de nouveaux mécènes pour mener à bien ce projet qui n'a du coup plus aucune date de sortie. Et histoire d'être dégoûté jusqu'au bout, on nous ajoute que le titre devait se montrer durant les Game Awards début décembre par le biais d'un nouveau trailer, finalement remis au placard là encore sans avoir de raisons exactes.