NieR Automata : la version GOTY confirmée

Sans que ça n'étonne personne vu le récent leak, NieR Automata aura donc officiellement droit à son édition GOTY, ou plutôt « Game of the YoRHa Edition » avec une sortie japonaise prévue pour le 21 février 2019, une semaine après sur PC, incluant le jeu de base, son DLC et les bonus de précommandes, le tout pour 4800 yens (environ 40€).



Probable que l'Europe y aura droit dans les mêmes eaux, et on notera que la version Xbox One (qui était déjà une version GOTY finalement) va par conséquence baisser son prix au même niveau.



Pour rappel, NieR Automata, c'est actuellement 3,5 millions de ventes à travers le monde.



UPDATE

- 26 février en Europe.

- Boîte sur PS4, démat sur PC.