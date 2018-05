Nouvelles infos pour Pokémon Pikachu & Evoli Nouvelles infos pour Pokémon Pikachu & Evoli

En marge de l'annonce de Pokémon Let's Go Pikachu & Let's Go Evoli, Game Freak a lâché une grosse salve d'informations sur ce nouveau projet qui arrivera le 16 novembre prochain, tout en proposant quelques infimes détails sur le futur épisode de 2019 (qu'on imagine être la 8G).



Pokémon Let's Go Pikachu & Let's Go Evoli



- Le jeu est conçu pour les nouveaux fans et les joueurs occasionnels

- Le studio sous-entend que Let's Go est à prendre comme la deuxième tranche de la franchise principale, évoluant en parallèle des épisodes classiques (dont celui de 2019).

- L'accessoire Pokéball n'est pas obligatoire, ni Pokémon Go.

- Masuda reconfirme qu'il y aura bien des fonctions online.

- Le système de combat entre dresseurs est identique aux épisodes principaux.

- Les Pokémons, même sauvages, ont des niveaux d'expérience

- Les objets seront bien présents dans les combats, mais également dans les phases de capture.

- Retour des doubles batailles.

- Le deuxième joueur possède ses propres Pokémons.

- Lors d'une double-capture, chacun obtiendra le Pokémon.

- Les centres Pokémons seront bien présents.

- La Team Rocket sera toujours là, avec de nouveaux Pokémons en stock.

- Mewtwo joue un rôle dans le scénario, contrairement aux jeux originaux.

- L'accessoire Pokéball peut aussi s'utiliser comme le Powewalker (vous transférez votre Pokémon à l'intérieur puis partez en promenade pour obtenir des récompenses en retour).

- Les Pokémons transférés de Pokémon Go vont dans un parc à clones.

- Le Safari des Amis sera de retour.

- Vous pourrez habiller votre Pikachu ou votre Evoli.

- Retour du Pokédex « normal »

- Gamefreak confirme la présence d'un Pokémon inédit



- Switch oblige (et donc avec les données dans la console), c'est la fin des cartouches avec sauvegarde unique.



Pokémon 2019



- Game Freak le dit : pas besoin de casualiser le prochain épisode canonique maintenant que Let's Go existe.

- Pokémon 2019 n'aura aucun rapport avec Pokémon Go.

- Game Freak compte bien reprendre toutes les fonctionnalités apportées par X & Y ainsi que Soleil & Lune.