Charts UK : Detroit Become Human premier, mais fait bien moins que Heavy Rain

Après cinq semaines de domination, Kratos et son « BOY ! » délaissent enfin la première place du classement UK au profit des dernières entrées du moment, dont Detroit : Become Human. Selon les données de GamesIndustry, les performances du dernier Quantic Dream ne sont pas extraordinaires, et plus exactement équivalente à celles de Beyond : Two Souls (sans compter le dématérialisé néanmoins), mais ça reste dans tous les cas quatre fois moins d'exemplaires en boîte que Heavy Rain en son temps.



On notera d'ailleurs que la première place fut octroyée de peu : il y a moins de 4000 exemplaires d'écart avec State of Decay 2.



Note : pour ceux qui se demandent ce qui s'est passé avec Overwatch, sachez que le titre a eu droit à une grosse promo la semaine dernière.



1. Detroit Become Human (N)

2. State of Decay 2 (N)

3. Dark Souls Remastered (N)

4. FIFA 18 (-2)

5. God of War (-4)

6. Far Cry 5 (-1)

7. Overwatch (+33 !)

8. Destiny 2 (+5)

9. Fallout 4 (+3)

10. Mario Kart 8 Deluxe (-2)