Charts UK : God of War s'impose en avril Charts UK : God of War s'impose en avril

L'institut Chart-Track a fait un compte-rendu des charts UK pour la totalité du mois d'avril, l'occasion de prouver un peu plus tout le poids de God of War qui en seulement huit jours (le classement s'arrête au 28 avril) fait quasiment aussi bien que les scores de Horizon Zero Dawn et Monster Hunter World sur un mois complet.



Parmi les autres infos :



- Far Cry 5 (sorti fin mars) reste deuxième avec des ventes en baisse de seulement 36 %.

- Sea of Thieves (également sorti en mars) se maintient à la sixième place (-54%).

- Yakuza 6 est 24ème, avec des ventes 35 % plus élevées que Yakuza 0.

- Nintendo Labo Variety est 26ème. Le Kit Robot est en dehors du top 50.



1. God of War

2. Far Cry 5

3. FIFA 18

4. Mario Kart 8 Deluxe

5. PUBG

6. Sea of Thieves

7. GTA V

8. Fallout 4

9. Super Mario Odyssey

10. Call of Duty WWII