Resident Evil 7 : DLC et GOLD Edition

Petit leak du coté du magazine Famitsu, permettant d'apprendre que Resident Evil 7 accueillera une GOLD Edition le 14 décembre (au Japon du moins), soit le même jour sur le lancement des deux DLC restants, à savoir :



- 'No a Hero' : l'extension gratuite où l'on joue Chris.

- 'En of Zoe' : extension payante (environ 15€) se situant après le scénario principal et mettant en scène Zoe.



Plus de détails à venir dans la semaine.