[Leak] Street Fighter V : Sagat & Sakura pour 2018 [Leak] Street Fighter V : Sagat & Sakura pour 2018

Incapable de maintenir le moindre secret sur le titre depuis l'annonce même du jeu, Yoshinori Ono fait de nouveau face à un leak sur Street Fighter V avec des informations sur les persos retenus (et les absents) de la future Saison 3, sachant que l'information vient d'un insider déjà auteur de nombreuses fuites sur les DLC.



Ainsi, on nous affirme que pour cette troisième période de suivi (qui débutera probablement début 2018), les indispensables Sagat et Sakura répondront à l'appel du ring en plus de quelques autres encore inconnus. Et parmi ces derniers, on est apparemment sûr de ne pas en voir quatre (peut-être plus tard) : Oro, Viper, Q et Necro.



Rappelons que la Saison 2 est toujours en cours avec toujours trois personnages en attente d'ici la fin d'année.



(Source : NeoGaf)