[Rumeur] Spiderman PS4 pour cette année

Lors d'un podcast, Ryan Penagos (Vice President & Executive Editor de Marvel Digital Media) a déclaré tout heureux que deux grosses productions Marvel verraient le jour cette année en JV, avecpour les fêtes et… le fameuxd'Insomniac Games, exclusif à la PS4.Présenté à l'E3 2016, cette ambitieuse adaptation n'avait jusque là aucune période de sortie et on attendra donc de voir si Ryan Penagos, qui doit tout de même être bien renseigné vu son job, a fait une bourde en parlant plus vite que la communication officielle, ou s'il s'agit d'une simple erreur.