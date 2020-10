Editeur : Devolver Digital

Développeur : Jan Willem Nijman / Kitty Calis / Terri Vellmann / Doseone

Genre : Action

Prévu sur PC/Switch

Date de sortie : 22 Octobre 2020

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois / Polonais.

Par les développeurs de Minit et High Hell.Êtes-vous prêt à être coupé en deux ?Nous sommes en 2089 et un disque géant est apparu en orbite de Jupiter.Entrez dans la combinaison spatiale d'un scientifique courageux et explorez cet abattoir intergalactique tentaculaire.