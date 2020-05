Une sorte desur fond de post-apocalypse.Vous êtes propriétaire de la dernière ferme dans la friche post-apocalypse, héritée de la volonté de votre regretté grand-père, quelques instants à peine avant que la campagne environnante ne soit vaporisée par une explosion nucléaire. Désormais, en tant que seule source de nourriture pour la ville locale et constamment menacée par la faune mutante locale, vous agissez comme tout agriculteur qui se respecte : Une ferme. Marier. Tuer.

posted the 05/28/2020 at 12:40 PM by nicolasgourry