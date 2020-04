Éditeur : Team17

Développeur : Ghost Town Games Ltd

Genre : Coopération

Disponible PC/PS4/XOne/Switch

Langues : Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Italien / Japonais / Chinois / Coréen.

Overcooked ! 2 : Gourmet Edition

Cette Edtion Gourmet propose le jeu de base , tout les DLC, mises à jour et pack de chef.

-58 chefs jouables,

-130 niveaux

-26 recettes à cuisiner

Disponible sur PS4/XOne/Switch

Prévu pour le 16 Avril 2020 sur PC

Prix : 31,86€ en promo puis plus tard 42,49€.

Jouable à 4 en local ou en ligne.Vous devez vous activer en cuisine et vous répartir les tâches pour servir le plus rapidement possible les commandes qui défilent à l'écran.