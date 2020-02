"Il y a très longtemps, les sorciers elfes ont jeté un sort pour sauver le monde flottant d'Ara Fell de la destruction. Au lieu de cela, ils l'ont condamné à tomber du ciel. Par chance, le sort du monde a été placé entre les mains d'un jeune femme. Rejoignez-la alors qu'elle et ses amis s'efforcent à tout prix de sauver leur patrie, chaque instant qui passe l'approche de sa dernière heure ... "

posted the 02/22/2020 at 03:50 PM by nicolasgourry