DLC Thanksgiving Gratuit -Une nouvelle machine : Four. -Trois nouveaux niveaux. -Quatre nouvelles recettes : pain de maïs, tarte à la citrouille, rôti de dinde, patates douces. -Plusieurs nouveaux ingrédients : citrouille, herbes fraîches, oignon, semoule de maïs, patate douce, lait, etc. -Deux nouveaux contrats pour le mode Contrats.

posted the 11/28/2019 at 06:20 PM by nicolasgourry