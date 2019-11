Éditeur : 11 bit studios

Développeur : 11 bit studios

Genre : Aventure/Survie

Disponible sur PC/PS4/XOne/Switch

Langues : Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Italien / Russe

This War of Mine : Final Cut.

Mise à jour gratuite sur PC

-Un scénario inédit

-Un nouveau personnage

-Des nouvelles quêtes et nouveaux évènements

-Des lieux remastérisés

-Tous les lieux du mode Stories (inclus dans le jeu de base)

-Compatibilité 21:9

-Ajustements sur l'interface

-Un nouveau menu.

Vous êtes un groupe de civils qui tentent de survivre dans une ville assiégée.