Éditeur : Wired Productions

Développeur : LKA

Genre : Aventure/Horreur

Prévu sur PC

Date de sortie : 2020

Moteur : Unreal Engine 4

Par le développeur de The Town of Light Toscane ,1944.Alors que le conflit s'intensifie entre les forces allemandes et alliées, le corps d'une femme est retrouvé noyé.Sa sœur jumelle doit à elle seule faire face au traumatisme de la perte, alors que la vérité du meurtre brutal est enveloppée d'un mystère folklorique et de l'horreur extrême de la guerre qui se rapproche de plus en plus.