Éditeur : Runic Games

Développeur : Runic Games

Portage consoles : Panic Button

Genre : RPG/Hack 'n' slash

Disponible sur PC

Prévu sur PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 3 Septembre 2019

-le jeu sortira en version dématérialisé et en version physique-

Bonus de précommande :

Chaque version console offrira pour toute préréservation un animal de compagnie (ou favoris) exclusif.

Torchlight II vous plonge dans un monde dynamique et inquiétant rempli de monstres sanguinaires, de richesses infinies et de terribles secrets... et une fois de plus, le destin du monde est entre vos mains.