L'action se situe durant les années 1980.Bienvenue dans le comté de Redrock, une ville américaine en apparence somnolente mais avec des criminels en pleine expansion.Vous incarnez Will Riley. Vous avez été injustement enfermé en prison, pour un crime que vous n'avez pas commis, le meurtre de votre père. Votre seule obsession maintenant est de trouver le véritable coupable.

posted the 03/05/2019 at 06:25 PM by nicolasgourry