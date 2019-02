50 Likes Likers

Who likes this ? seriously, liquidus, svr, spawnini, sorow, neckbreaker71, asakim, diablass59, kurosama, momotaros, arngrim, almightybhunivelze, shanks, blackjack, ryonarushima971, ravyxxs, freematt, birmou, docteurdeggman, espiondu69, eldren, tvirus, esets, ykarin, sonilka, odv78, hyoga57, lordguyver, sora78, eruroraito7, minbox, plistter, gaeon, linuxclan, aros, milo42, minx, nindo64, escobar, neoaxle, darksly, voxen, binou87, duff15, aiolia081, gunstarred, gunotak, negan, nicolasgourry, nobleswan

name : Video Games Music

title : Video Games Music ♪ ♫

screen name : vgm

official website : http://

creator : anakaris

creation date : 06/20/2016

last update : 02/13/2019

description : Pour les mélomanes (et pour les autres, après tout, y'a pas de raison), venez découvrir ou (re)découvrir des merveilles musicales issues de notre loisir favoris: le jeu vidéo ! Le mot d'ordre: la variété. Hors de question de se contenter d'écouter en boucle du Final Fantasy ou du The Legend of Zelda, même si ces deux sagas légendaires seront représentées généreusement sur Video Games Music ! De la Nintendo NES à la Playstation 4, en passant par le PC et la Megadrive ou encore l'Amiga et la Xbox 360, le RPG, les jeux de baston, les jeux de course ou encore les point'n'clik et les ovni vidéoludiques se donnent rendez-vous en musique ici !

articles : 99

visites since opening : 163952

subscribers : 18