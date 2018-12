Pour les nostalgiques des années 90 !Ce jeu s'inspire de jeux comme : Commander Keen, Conker, Ruff'n'Tumble et Jazz Jackrabbit.

Radical Edition : -Nouveaux personnage jouables : Duke Nukem / Lo Wang (Shadow Warrior) / Shelly “Bombshell” Harrison ect -Mode coopératif jouable à 2 -Mode versus jouable à 2 -Nouvelles capacités -Nouveaux mini-jeux -Nouveaux niveaux -Nouveaux secrets, objets de collection et objets à débloquer.

posted the 12/17/2018 at 02:10 PM by nicolasgourry