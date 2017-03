Dungeon RPG

En mai 2016, le studio Experience avait annoncé Yomi wo Saku Hana , un titre qui devait sortir initialement au printemps 2017 au Japon sur Xbox One. Et bien, sachez que le jeu est repoussé à un vague 2018 et le genre même du jeu a également été modifié et deviendra un Dungeon RPG, c'est en tout cas ce qu'a annoncé le développeur du jeu Experience .



Au départ, le jeu devait être d'un genre différent auquel Experience nous avait habitué (a savoir que ça ne devait pas être un Dungeon RPG) et il devait avoir un gameplay orienté hack-and-slash, mais suite à divers essais et erreurs, le studio a complètement revu l'organisation au niveau de leur développement et ont recommencé le projet en tant que Dungeon RPG.