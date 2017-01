-------------------------------------

Au nom des équipes BioWare de Montréal, Edmonton et Austin, j’ai le plaisir de vous annoncer que Mass Effect™: Andromeda sortira le mardi 21 mars 2017 en Amérique du Nord, et le jeudi 23 mars 2017 en Europe. Nous vous remercions pour votre patience (et, d’une certaine manière, pour votre impatience !) tandis que nous apportons les touches finales au jeu. Voici quelques explications sur le chemin que nous avons parcouru jusqu’ici.



Mass Effect: Andromeda est, de loin, le Mass Effect le plus ambitieux jamais créé. Dans cet opus, vous découvrirez des récits complètement inédits, avec de nouveaux personnages, de nouvelles planètes, de nouvelles espèces et même de nouveaux systèmes de gameplay. Et pour la toute première fois, Mass Effect profitera de l’incroyable moteur Frostbite™, qui ouvre la voie à des améliorations graphiques inouïes dans Mass Effect: Andromeda. Nous avons donc choisi de prendre le temps nécessaire pour pouvoir vous faire bénéficier de la meilleure expérience de jeu qui soit.



Pendant les fêtes de fin d’année, les développeurs de BioWare ont pu emporter chez eux une version du jeu que nous appelons « holiday build ». Il s’agit d’une vieille tradition qui remonte à l’époque du tout premier Mass Effect. Nos équipes allument leur PC ou leur console et jouent au jeu chez eux, autant qu’ils le souhaitent. Les retours que nous avons recueillis sur cette session ont été remarquables. Avoir l’aval des membres du studio, dont certains ont occupé des rôles clés dans la conception de la trilogie, a également été crucial dans le choix de la date de sortie du jeu.



Plus encore, c’est l’excitation croissante de la communauté lorsque nous avons commencé à communiquer sur le jeu qui nous a impressionnés. C’est votre passion pour cette franchise qui nous pousse à aller plus loin. Aujourd’hui, quelques mois seulement nous séparent de cette nouvelle expérience Mass Effect que vous attendez depuis 5 ans : une expérience plus riche, plus profonde et plus portée sur l’exploration. Nous sommes heureux d’avoir pu repousser nos limites pour cette franchise et nous espérons que l’attente en vaudra la peine.



Rendez-vous dans Andromède,



Aaryn