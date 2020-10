Dans la veine de Paper Mario.Vous suivez trois héros, Kabbu, Vi et Leif, alors qu’ils se lancent dans une quête dans le pays de Bugaria à la recherche de trésors et de l’immortalité.

Mise à jour : 1.1 Date : 5 Novembre 2020 Nouvelles quêtes Nouveaux boss Augmentation de la vitesse de déplacement etc

10/29/2020