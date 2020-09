2017Réalisation : Denis Villeneuve(Incendies / Prisoners / Sicario / Premier Contact)2 Oscars : Meilleure photographie / Meilleurs effets visuelsSynopsis : En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les humains et leurs esclaves créés par bioingénierie. L’officier K est un Blade Runner : il fait partie d’une force d’intervention d’élite chargée de trouver et d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux ordres des humains. Lorsqu’il découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de changer le monde, les plus hautes instances décident que c’est à son tour d’être traqué et éliminé. Son seul espoir est de retrouver Rick Deckard, un ancien Blade Runner qui a disparu depuis des décennies...Denis Villeneuve réussit une suite d'un film culte avec son style bien à lui.Harrison Ford reprends l'un des rôles anthologique de sa filmographie.Ryan Gosling est parfait dans ce rôle de personnage ambiguë.Un visuel marquant : sobre, étrange et envoutant.Quand contemplation et narration ne font qu'un.Le genre de film à revoir plusieurs fois pour comprendre toute les subtilités.