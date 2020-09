Thème du jour :



Les Menus de jeux



Pas trop le temps aujourd'hui, je lâche donc un thème un peu rapide : les musiques de menus.



Je crois que ça se passe d'explications Je vous laisse donc partager vos musiques préférées autour de ce thème !



Je n'en posterai qu'une aujourd'hui, il y a en a des tas d'autres même si ce n'est pas toujours celles qui nous marquent le plus, mais là comme je disais pas trop le temps ^^' :Je pense que ça parlera à pas mal de monde.J'aurais pu citer n'importe quelle musique de menu de la série Smash, elles sont toujours cool, mais il faut admettre que la nostalgie est plus forte avec celle-ciJe n'en mettrai pas plus, je m'en remet donc à vous pour compléter ce thème avec des musiques de menus de tous horizonsComme d’habitude, n’hésitez pas à me faire part de vos avis pour la rubrique, le groupe ou quoique ce soit, à proposer des thèmes, des suggestions de jeux ou d’OST, ou mieux, à venir participer au groupe pour partager aussi vos musiques !Sur ce, Radio Gamekyo rend (déjà) l’antenne, à vous les studios !