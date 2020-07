L'action se déroule au cœur d'une rébellion interplanétaire permanente contre un empire autoritaire et maléfique.

Éditeur : Raw Fury Développeur : Massive Damage Genre : RPG/Stratégie Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch Date de sortie : 8 Septembre 2020 (PC) Plus tard en 2020 (PS4/XOne/Switch)

Like

Who likes this ?

posted the 07/22/2020 at 01:05 PM by nicolasgourry