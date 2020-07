Éditeur : Team17

Développeur : Team17

Genre : Action/Battle-Royale

Prévu sur PC/PS4/PS5

Date de sortie : 2020

Montez dans les rangs en punissant vos adversaires invertébrés avec vos armes favorites comme les bazookas, les fusils à pompe, les lance-moutons et de toutes nouvelles additions à votre arsenal. Personnalisez votre ver, participez à des défis et à des événements saisonniers et inventez de toutes nouvelles manières de jouer dans le labo.-32 joueurs en temps réel.