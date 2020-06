Magical Girl

bel et bien, la saison 1. ADN a vraisemblablement fait une belle bourde de communication dans leur bande annonce de juin.Les miniatures et titres d'episodes correspondent bien à ceux des aventures de Black et White.Pour ma part, je suis franchement rassuré car Futari wa Pretty Cure c'est l'essence de la licence et une série assez unique.C'est la seule série de la licence n'ayant vraiment que 2 heroines (avec Splashstar dans une certaine mesure) et des heroines vraiment opposé niveau caractère, ce qui fait que la série est vraiment orienté buddy movie dans sa dynamique (le film 48 heure avec Eddy Murphy a été cité comme inspiration par le producteur de la série).La série n'est d'ailleurs pas considéré comme du magical girl mais du Tokusatsu pour fille par la production.De plus,avoir le réalisateur de DBZ fait que ses combats (bien qu'ayant sacrement vieilli niveau animation) ont une vrai violence, d'ailleurs c'est Futari wa Pretty Cure(et sa suite Max Heart) qui est à l'origine de la loi interdisant aux anime pour enfants que les perso principaux recoivent des coups au visages si ce sont des enfants car la série a été considéré comme trop violente pour un public de 6/11 ans.(saint seiya Omega a demandé une dérogation pour pouvoir permettre cela, les saison suivante de Precure ont tous été auto censuré par le staff).En plus, c'est une saison que je n'ai jamais vu en entier (ayant vu Splashstar qui est très proche de Futari wa en premier, j'ai jamais réussi a accrocher à Futari wa sur la durée), donc, je vais me faire plaisir (et j'espère un VF pour regarder avec ma nièce)bon, je vous laisse avec les meilleur combat des Futari wa dans les film Precure (histoire de pas spoiler la série)