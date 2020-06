Vous incarnez Mina Park, vous devez sortir de votre école déserte pour survivre.Explorez le district de Sehwa qui vous entoure pour découvrir les secrets du royaume de l'ombre et éviter le tueur psychotique qui voudrait mettre fin à vos jours !

Éditeur : Headup Games Développeur : Devespresso Games Genre : Aventure/Horreur Disponible sur PC Prévu sur PS4/XOne/Switch Date de sortie : 19 Juin 2020 (PS4/Switch) -Plus tard en 2020 pour la XOne- Langues : Anglais / Coréen / Japonais / Chinois / Allemand / Français / Espagnol / Russe / Ukrainien

posted the 06/03/2020