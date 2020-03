C'est un metroidvania.Le monde de Sel est au bord de l’effondrement. Les citoyens, autrefois libres d’esprit, sont désormais oppressés et isolés. Mais tout n’est pas perdu, car le voile de la peur sera abaissé par une héroïne, un rayon d’espoir. Son nom est Dandara.

Pour les 2 ans de la sortie du jeu Promotion 5,99€ au lieu de 14,99€ jusqu'au 11/03/2020 DLC : Trials of Fear / Disponible -Nouvelles zones -Nouveau boss -Nouveaux pouvoirs -Nouvelle capacité -Nouvelle musique -Une fin «secrète». cette version est téléchargeable gratuitement pour les propriétaires actuels du jeu .

posted the 03/05/2020 at 07:40 PM by nicolasgourry