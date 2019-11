On commence par l'information du jour, c'est la participation de Bandai-Namco dans le développement du jeu mobile Mario Kart Tour. Comme indiqué sur leur site officiel https://www.bandainamcostudios.com/en/products/ , ils ont produit certaines ressources 3D (dont des personnages et des karts).Au final ce n'est pas si étonnant puisque Bandai-Namco a participé au développement de Mario Kart 8 sur Wii U et a aussi créé ses propres Mario Kart sous licence Nintendo sur borne arcade dont le dernier est une expérience VR.Autre information, c'est l'évènement habituel des Grandes Batailles sur Fire Emblem Heroes qui permettent d'obtenir des personnages exclusifs en terminant les cartes spéciales. Aujourd'hui c'est Cormag de Fire Emblem: The Sacred Stones (GBA) qui est disponible en 3 et 4 étoiles. C'est une unité volante de type lance. L'artwork est signé par argon (Exys Inc.). Vous avez jusqu'au 20 novembre pour l'obtenir.Le prochain évènement attendu est Récits Perdus demain (12 novembre) et concernera le monde de Fire Emblem Awakening. Récits Perdus est un mode de jeu de type "auto-farm" où les joueurs peuvent retracer l'histoire des jeux Fire Emblem.Enfin, même si ce n'est pas lié directement aux jeux mobile et que êtes chaud bouillant sur Pokémon Epée / Bouclier, sachez que l'application web Pokémon Wild Area Search est disponible en japonais. Il s'agit d'une application web adaptée pour un usage sur mobile disponible à cette adresse https://wildareasearch.pokemon.co.jp/ja/ . Vous pourrez chercher des Pokémon sur les Zones Sauvages de Galar dans des décors sur ton de "reproduction en maquette" (ce qui serait cool pour EarthBound d'ailleurs...).