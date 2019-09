Par le développeur de Get Even.Vous essayerez de survivre et de révéler les secrets de Tchernobyl dans la véritable zone interdite.

Éditeur : The Farm 51 Développeur : The Farm 51 Genre : Survie Prévu sur PC/PS4/XOne Date de sortie : 16 Octobre 2019 Langues : Français / Anglais / Polonais / Russe / Ukrainien / Italien / Allemand / Espagnol.

posted the 09/13/2019 at 08:05 PM by nicolasgourry