Anime/Manga

chapitre 50

revient cette semaine avec ledesur l'arc du prisonnier de la patrouille Galactique. Moro étonne et surprend de plus en plus, Vegeta en a marre et Goku est dépassé.Moro ne sera pas si facile à vaincre et ce chapitre nous le prouve encore une fois.Remerciement àpour ce partage sur son Twitter. Version Fr disponible plus tard surveillez le blog etLien officiel du chapitre en lien de la source.