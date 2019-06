En incarnant Edith, vous allez explorer l’énorme demeure des Finch, à la recherche d’histoires sur le passé de cette famille et vous devrez découvrir pourquoi elle en est le dernier membre encore vivant. Chacune de ces histoires vous permettra de vivre l’expérience d’un nouveau membre de la famille le jour de sa mort, à des époques allant d’un passé lointain à aujourd’hui.

posted the 06/26/2019 at 03:25 PM by nicolasgourry