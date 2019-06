Le groupe originaire de Perth en Australie nous fait l'honneur de jouer en France à deux reprises cette année.J'ai eu la chance de les voir de la meilleure des façons (collé à la barrière!) lors du festival We Love Green il y a 2 semaines au bois de Vincennes.Un concert énorme avec une spatialisation sonore et de nombreux effets visuels du genre lasers et jeux de lumières rappelant les plus grandes heures de Pink Floyd!Le groupe mené par Kevin Parker doit sortir son 4ème album dans le courant de l'année. Deux titres ont d'ores et déjà été révélés et joués en live, dont le très bon et hypnotiqueSi vous les avez raté, vous pourrez vous rattraper le jeudi 15 aout lors du festival La Route du Rock.Un groupe à découvrir ou redécouvrir ne serait-ce que pour ses excellents albumset