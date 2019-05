Éditeur : Devolver Digital

Développeur : Onebitbeyond

Genre : RPG/Action

Disponible sur PC/PS4

Prévu sur Switch

Date de sortie : 9 Mai 2019 (Switch)

The Swords of Ditto : Mormo’s Curse

C'est une version plus complète de l'original

-Nouveaux emplacements

-Des armes et des jouets puissants

-Des nouveaux ennemis

-Des nouveaux Boss

-Cette mise à jour sera effective gratuitement sur PS4/PC le 9/05/2019-

Prêt à affronter le maléfique Mormo !Jouable en solo ou co-op (local).