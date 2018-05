ANNONCE (migration)

1) Avec mes activités récentes, j'ai besoin de consacrer + de temps dessus



2) Faire une traduction FR des infos concernant Sen no Kiseki ( Trails of Cold Steel ) IV + mise en page prend du temps.



3) Plus on avance avec les jours et plus les infos qui suivent peuvent contenir du Spoil Majeur ( vu que c'est la suite directe du 3 )

chaque Jeudi

toutes les 2 semaines dans l'après-midi ( Mardi / Mercredi )