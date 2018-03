Anime/Manga

YonkouProd organise un live et vient de diffuser le chara design de Gokû pour le prochain film Dragon Ball et on apprends également que le film sortira le 14 décembre 2018 dans les salles de cinéma japonaise.Rappel : le film devrait se concentré sur les origines des saiyans et il aura pour thème : "l'ultime race de combattants de l'univers, les Saiyans," Akira Toriyama s’occupera de l’histoire ainsi que du chara design des nouveaux personnages.