Facebook est devenu le dernier poids lourd de la technologie à parier que l'avenir du jeu vidéo est dans le cloud.L'entreprise de médias sociaux ajoute gratuitement à sa plateforme de jeux Facebook des jeux en streaming de type Netflix, élargissant ainsi sa bibliothèque de contenus pour y inclure des titres plus complexes et multijoueurs. Son modèle de jeu gratuit contraste avec les services de jeux dans le cloud payants par abonnement qui rivalisent avec ceux de Google et Microsoft.Six jeux, dont "Asphalt 9 : Legends", seront disponibles pour les utilisateurs dans certaines régions des États-Unis sur l'application Android et le site web de Facebook, a déclaré la société lundi. Facebook prévoit d'ajouter d'autres jeux dans le cloud et d'en étendre l'accès géographique au fil du temps.Jason Robin devient le VP du cloud gaming de Facebook: