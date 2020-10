Films & Séries

Hop une petite question (et je virerais l'article plus tard), alors déjà je précise que j'ai cherché sur le net et j'ai pas trouvé d'explication.Bref, je voulais me faire les films MCU sur Disney+, j'ai bien comprit que Hulk et les 2 Spiderman n'y sont pas à cause des droits (Universal & Sony) et que ceux après Les Gardiens de la Galaxie 2 n'y sont pas à cause du truc de merde des 36 mois de la chronologie des médias (Thor: Ragnarok, Black Panther, Avengers: Infinity War, Ant-Man et la Guêpe, Captain Marvel, Avengers: Endgame... Ouais c'est merdique la France)Mais pourquoi le 1er Iron Man n'y ait pas ? Il y était bien avant, ils enlèvent des films sur Disney+ ? Il y a un roulement à la con ?