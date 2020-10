Ubisoft a dévoilé les configurations PC de Assassin's Creed Valhalla.Pour du 4K / 30 FPS avec les préréglages graphiques "ultra haut", il faut :- une carte graphique RX 5700XT ou GeForce RTX 2080- un processeur Ryzen 7 3700X ou Intel i7-9700K- 16 Go de RAM- 50 Go d'espace disponible (installation sur SSD recommandé)Ubisoft et l'optimisation...Assassin's Creed Valhalla sortira le 10 novembre sur PC, PS4, Xbox One et Xbox Series, puis le 19 novembre sur PS5.