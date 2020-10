Et pas n'importe où, mais sur Netflix! Le film est sortit il y a quelque temps mais je n'avais pas encore trouvé de créneau pour le regarder. C'est chose faite et qu'elle ne fut pas ma surprise de retrouver un personnage connu du paysage vidéoludique.Pour ceux qui aurait prit l'habitude de cliquer sur des articles sans lire les titres, il s'agit bien évidemment de l'héroïne d'Assassin's Creed Odyssey.En ce qui concerne le film, il est bienveillant, drôle et bon enfant. Je ne m'attendais à rien, mais au final j'ai adoré. Vive l'Iceland!!!!Les scènes de dialogue avec l'actrice sur Vimeo " https://vimeo.com/444263130

posted the 10/10/2020 at 11:47 AM by akinen