Jeux Vidéo

Luke Plunkett - Vendredi 9 Octobre 2020 - KotakuTous le monde a parlé des grosses nouveautés à venir dans la mise à jour 1.1 de Ghost of Tsushima de la semaine prochaine, mais beaucoup n'ont pas parler de la chose la plus importante : Vous pourrez désormais caresser les chiens !En jouant dans le nouveau mode New Game +, si vous équipez le Charme de recrutement canin, vous pourrez ... recruter des canins. Cela signifie que vous ne vous contentez pas de les caresser, mais qu'ils vous rejoindront également en tant qu'alliés.Le charme fonctionne à la fois dans le jeu de base et aussi dans le mode Legends :(Cliquez pour lancer les vidéos)C'est une bonne nouvelle ! Tous les jeux devraient vous permettre de caresser les chiens, tous et quel que soit le moment. C'est essentiel !Source et article original :Et le twittos de Sucker Punch pour voir les vidéos :