Bon tout est dans le titre... C'est quoi le jeu que vous avez trouver vraiment agréable à jouer ?Déjà je n'ai pas fait énormément de jeux de la licence LEGO mais j'en ai tâté tout de même quelques-uns... De souvenir celui que j'ai trouvé plutôt kiffant c'est. J'ai hésité entre ça et LEGO Batman que j'avais aussi fait sur Ps3.On vient de me rappeler Lego Racer que j'avais adoré faire sur PC à l'époque. C'était du fun sur du fun! Ça ne nous rajeunit pas tient

posted the 09/26/2020 at 06:21 PM by axlenz