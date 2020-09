salut des membre peuvent m'éclaircir sur certains pointsest-ce qu'on peut mettre des dd extérieur ?, j'en ai une de 1000 go qui traîneje peux mettre des ssd extérieur ou je dois passer exclusivement par la carte Seagate ?Si j'ai pas internet je peux quand même lancer mes jeux ?jpeux avoir la console pour 135 euro doncet qui va la prendre ici ?

posted the 09/19/2020 at 01:34 PM by xserial