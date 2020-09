Je l'ai preco tout ça sur PS4 mais je me tâte à me le laisser en backlog sur PS5.



Le problème est que je ne prendrai pas la PS5 day one et donc potentiellement je n'y toucherai pas la première année.



Mais en même temps sur PS4, j'aurais une version moins "bonne".



Du coup quel support, allez vous choisir ?

Que me conseillez vous ?



Thx