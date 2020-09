Très très hypé par ce jeu qui m'a scotché, le fait d'explorer les mystères de l'univers de Harry Potter (même si ça ce passe en 1800, tu m'a compris). J'espère que le système de personnalisation de notre perso sera assez poussé. Pour le moment j'attends avec impatience du gameplay pour me faire un avis définitif. Grosse surprise de la part de Warner.

Like

Who likes this ?

posted the 09/17/2020 at 01:23 PM by yansoh