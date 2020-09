Et vous gobez tout comme des otaries.Dans son dernier évènement dédié aux nouvelles RTX3000 Nvidia s'est targué d'avoir des performances par watt 90% supérieures par rapport à leur précédente architecture.Et pour l'illustrer ils nous ont montré ce graphique :En gros pour atteindre 60fps Turing a besoin de 240W contre 130W pour Ampere.Ok, sauf que c'est une façon un peu malhonnête de calculer l'efficacité énergétique ou du moins c'est celle qui les arrange le plus.Mais si on fait l'inverse ça donne quoi ?A 120W Ampere envoie seulement 20% de perf en plus que Turing, et à 240W c'est 47% ce qui est certes déjà pas mal mais c'est deux fois moins qu'annoncé.Bref il est urgent d'attendre des tests indépendants.