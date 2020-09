Petit billet d'humeur sur Konami. Konami a été pour moi un des plus grands éditeurs de jeux vidéo. Mais on le sait la firme ne mise plus sur les jeux console pour se développer.



Le constat est quand même terrible quand on regarde dans le rétro aujourd'hui :



- Plus de nouveau Castlevania depuis Lords of Shadow 2 en 2014 hormis un pauvre jeu mobile qui a très rapidement fermé ses portes. Je salue tout de même la compil Castlevania Collection qui a permis aux vieux et aux néophytes de (re)découvrir certains titres cultes de la saga. Et Konami a eu la gentillesse de prêter ses persos pour Smash Bros, et ça c'est cool.



- Encore plus dramatique avec Silent Hill qui n'a pas connu de nouvel épisode depuis Book of Memories en 2012. Triste de finir avec un épisode aussi médiocre. Idem Konami essaie de continuer à faire vivre la licence en la prêtant à un autre jeu : Dead by Daylight.



- Gradius est aux oubliettes depuis 2009.



- Metal Gear Survive qui ne tient son nom que des éléments repris à Metal Gear Solid V. Dommage d'avoir juste voulu capitaliser sur le nom Metal Gear. Pourquoi ne pas avoir fait une autre licence avec le matériel de MGS V ? À titre de comparaison, Assassin's Creed était à la base pensé comme un jeu Prince of Persia, d'ailleurs connu sous le nom Prince of Persia Assassin. Ubisoft en créant un univers assez différent du concept initial, a eu le courage de créer une nouvelle franchise. Tout comme ils le font "actuellement" (lol) avec Skull & Bones qui reprend les batailles navales d'Assassin's Creed IV sans faire partie de son univers.



- Je ne parlerai pas de Contra Rogue Corps...



- Hormis Bomberman qui vivotte encore un peu, il ne reste guère que PES qui attire encore un peu de lumière sur Konami. Yu-Gi-Oh ! est là aussi mais c'est juste un produit dérivé...



Bref, je crois qu'on espère tous que Sony rachète les licences phare du studio. Elles méritent de continuer à vivre !